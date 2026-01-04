JAHRESRÜCKBLCK: April

WENN MAN VOR LAUTER STEINEN … … Das Wasser des ...

Das Fricker Sauriermuseum bekommt eine Halle: schliesslich braucht auch «XL», der 210 Millionen Jahre alte Plateosaurier, genügend Platz.

… Das Wasser des Rheins nicht mehr sieht. Der Pegel ist für den Monat April historisch tief. Das bekommen die Wasserkraftwerke im Fricktal zu spüren.

Das soll Anneliese Seiler (links) als kleines Mädchen einst gesagt haben – und damit Recht behalten. Nach achtzehn Jahren als CEO des Gesundheitszentrums Fricktal geht sie in Pension.

… erinnerte die Bevölkerung an den erfolgreichen Widerstand vor 50 Jahren gegen den geplanten Bau eines Atomkraftwerks in Kaiseraugst.

Die Regionalpolizei Unteres Fricktal wird mit Taser-Pistolen ausgerüstet.

In Eiken geben sämtliche Mitglieder der Finanzkommission ihre Demission per Ende Legislatur bekannt. Die Kommunikation und Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat werden als schwierig bezeichnet.

Die Faustballgemeinschaft Fricktal schreibt Vereinsgeschichte und steigt erstmals in die NLA auf.

Im April steht der «Chriesiwäg» in Gipf-Oberfrick in seiner schönsten Blüte.

Fotos: Archiv NFZ