Im Jahr 2023 lebten 1,34 Millionen Menschen in der Schweiz in einem Haushalt, dessen tiefes, aber auch mittleres Einkommen zu klein ist, um den Lebensbedarf zu decken. Eine grosse Belastung ist die Krankenkassenprämie; ein Ende der Prämienerhöhung ist leider nicht in Sicht. Das ...