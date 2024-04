«Ja, es gibt weitere Interessenten für Flächen im Sisslerfeld»

Gespräch mit Landammann Markus Dieth

Mit «Frag de Landamme» lädt Regierungsrat Markus Dieth die Bevölkerung zu Landammann-Stammtischen ein. Die NFZ hat die Aufforderung bereits angenommen und dem Landammann einige Fragen gestellt. Es geht um Wein, Sisslerfeld, Wirtschaftswachstum und Steuerfuss-Schere im Fricktal.

Susanne Hörth

NFZ: Herr Regierungsrat Dieth, Sie laden die Bevölkerung zum Landammann-Stammtisch am 24. April in das Weingut Fürst in Hornussen ein. Welche Bedeutung hat für Sie der Wein?

Markus Dieth: Wein ist weit mehr als ein Getränk. Er ist seit Jahrhunderten ein Symbol für Wertschätzung und Verbindung zwischen Klima, Boden und Handwerkskunst. Wein ist ein Kulturgut im Aargau.

Im September 2023 nahmen Sie am Jubiläumsanlass «50 Jahre Rebbauverein Kaisten» teil. Wie sehr berührt Sie mit einem solchen Fest auch die Geschichte einer Gemeinde?

Es ist kein Geheimnis, dass mir als Landwirtschaftsdirektor der Wein am Herzen liegt. Die Geschichte des Rebbauvereins Kaisten steht exemplarisch für die beeindruckende Entwicklung des Rebbaus im Aargau. Die Römer brachten den Weinbau in unsere Region, wo er sich über die Jahrhunderte stark ausbreitete. Zeitweise war Kaisten eines der grössten Winzerdörfer des Aargaus. Ende des 19. Jahrhunderts kam die Krise: Aufgrund von Schädlingen, schlechten Wetterverhältnissen und sinkenden Transportkosten für Weine aus dem Ausland, mussten viele Winzer ihre Weinberge wegen Verlusten aufgeben.

Wie ging es mit dem Rebbau weiter?

In den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts begann sich der Aargauer Rebbau zu professionalisieren. Die Rebbaukommissäre warben dafür, sich auf die guten Anbauflächen zu fokussieren, wie zum Beispiel auf die Rebgebiete Äsplen und Bättlerhau in Kaisten. Zudem wurde in die Wissensvermittlung im Aargauer Rebbau und der Kellerwirtschaft gesetzt, um die Qualität der Weine zu verbessern. Das motivierte immer mehr Rebparzellenbesitzende oder neue Pächter, die Hänge wieder mit Rebstöcken zu bestellen. Die qualitativ hochwertigen Resultate erfreuen uns nun Jahr für Jahr.

Mit dem Landammann-Stammtisch schaffen Sie Gelegenheit für einen engeren Austausch mit der Bevölkerung. Warum sind Ihnen diese Nähe, die persönlichen Gespräche mit den Menschen, so wichtig?

Es ist mir wichtig, im direkten Gespräch mehr über die Sorgen und Anliegen der Aargauerinnen und Aargauer zu erfahren. Die Bodenhaftung zu behalten, ist in einem Regierungsamt von zentraler Bedeutung. Und diese Bodenhaftung kann man sich nur mit einem regelmässigen Kontakt zur Bevölkerung bewahren. Im gemeinsamen Dialog können wir gegenseitig Vertrauen aufbauen, und das ist letztlich die Basis für eine gute politische Kultur in unserem Kanton. Ich freue mich auf die Begegnungen und auf die vielen spannenden Gespräche, die in diesem Rahmen ermöglicht werden.

Und es wird Antworten auf alle Fragen geben?

Klar wird es Anliegen und Fragen geben, die ich nicht sofort beantworten kann. Doch ich kann sie aufnehmen und weitertragen. Das ist meine Aufgabe als Politiker und Regierungsrat. Ein Politiker ist nicht Politiker um seinetwillen, sondern um das Wohl der Gesellschaft zu fördern. Und das geht nur über das Zuhören, über das direkte Gespräch.

In und um das Sisslerfeld tut sich aktuell sehr viel. Plant der Kanton in absehbarer Zeit hier weitere Investitionen?

Der Kanton hat im Sisslerfeld die vom Grossen Rat bewilligten Flächen für rund 20 Millionen Franken gekauft. Das ist eine Fläche von fast 62 000 Quadratmetern bereits eingezontem Gewerbe- und Industrieland. Die Erschliessung ist grundsätzlich Sache der künftigen Grundeigentümer und der Gemeinde. Für die Zufahrt ist die Groberschliessung bereits gegeben. Die Feinerschliessung innerhalb des Gesamtareals ist Bestandteil der Arealentwicklung. Der Kanton hat einiges unternommen und in die Wege geleitet im Bezirk Laufenburg und im Fricktal.

Gibt es neben Bachem weitere Firmen, die sich für Industrieland im Sisslerfeld interessieren?

Ja, es gibt weitere Interessenten für weitere Flächen im Sisslerfeld, mit denen die Standortförderung in Kontakt ist und die von ihr evaluiert werden.

Dem kommt sicher zugute, dass das Fricktal oft als die wachsende Wirtschaftsregion in der Nordwestschweiz hervorgehoben wird.

Das Fricktal zeichnet sich durch seine günstige Lage aus. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den Flughäfen Basel und Zürich sowie zur Autobahn, die nach Deutschland und Frankreich führt. Darüber hinaus ist die Anbindung an den öffentlichen Verkehr optimal. Von den rund 29 000 Arbeitsplätzen sind mehr als 5000 im Bereich Life Sciences zu finden. Da profitiert das Fricktal von den nahen Life Sciences Clustern in Basel und von deren Entwicklung. Das Fricktal hat wirtschaftlich grosses Potential. Jetzt gilt es, diese Möglichkeiten für Wachstum weiter optimal, ressourcenschonend und nachhaltig zu nutzen. Es verfügt auch über wunderschöne Wohnlagen.

Wachstum bedeutet ebenfalls eine Zunahme des Verkehrs. Dem gegenüber stehen intakte Natur und Naherholungsraum für die hier lebenden Menschen: Was braucht es, um allen Interessen gerecht zu werden?

Es ist kaum möglich, immer allen gerecht zu werden. In der Politik gehört es dazu, die verschiedenen Interessen bestmöglich zu berücksichtigen und auf die unterschiedlichen Anliegen einzugehen. Letztlich muss jeder auch bereit sein, Kompromisse einzugehen. Nur dann lässt sich ein Konsens finden, der mehrheitsfähig ist. Auch beim vom Regierungsrat lancierten Entwicklungsleitbild «Aargau 2030 – Stärkung Wohn- und Wirtschaftsstandort» haben wir darauf geachtet, möglichst vielen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Das heisst?

Mit dem Programm wollen wir die Voraussetzungen für den Wohn- und Wirtschaftsstandort Aargau weiter verbessern, damit die Wohn- und die Lebensqualität im Kanton Aargau gestärkt wird und Unternehmen ausgezeichnete Rahmenbedingungen vorfinden, um erfolgreich zu wirtschaften. Selbstverständlich wird im Programm auch der Landschafts- und Ressourcenschutz berücksichtigt, indem wir beispielsweise ansässige Unternehmen bei der ressourcenschonenden Herstellung von Produkten fördern. Dazu ist es auch wichtig, die intakte Landschaft zur erhalten, auch im Bezirk Laufenburg. Der Kanton Aargau erarbeitet zurzeit die Totalrevision des Rheinuferschutzdekrets aus dem Jahr 1948. Damit soll auch in Zukunft ein wirksamer Schutz dieser wertvollen Landschaft auch in Ihrem Bezirk gewährleistet sein.

Die Schere zwischen reichen und armen Gemeinden geht auch im Fricktal immer mehr auf. Was kann gegen diese Entwicklung getan werden?

Es gibt zwei Möglichkeiten, um dieser ungünstigen Entwicklung entgegenzuhalten. Zum einen kann mit einer sorgfältigen Bauplanung eine gesunde Durchmischung der Bevölkerung erreicht und sichergestellt werden. Zum andern können gezielte Investitionen in Verkehr, Bildung und Infrastruktur zu einer Aufwertung eher benachteiligter Gemeinden führen und ihre Attraktivität für Investitionen steigern. Dank der Steuerautonomie haben die Gemeinden die Möglichkeit, ihre Steuerfüsse an ihre Bedürfnisse anzupassen. Das gibt ihnen einen gewissen Handlungsspielraum. Viele Gemeinden im Aargau sind in den letzten Jahren gewachsen, auch wegen attraktiven Steuerfüssen.

Das bringt Herausforderungen mit sich.

Ja, damit steigt auch der Bedarf an neuen Diensten und Investitionen. Kindergärten, Schulen, andere Infrastruktur müssen erweitert oder erneuert werden. Die Gemeinden sind gefordert, ihre Finanzplanung sorgfältig zu gestalten, um die Qualität ihrer Infrastruktur und ihres Angebots zu sichern. Sie können dabei auf die Unterstützung des Kantons zählen und in finanzieller Hinsicht auf den kantonalen Finanzausgleich.

Trifft man Sie, losgelöst vom Landammann-Stammtisch, regelmässig an einem Stammtisch an?

Nein, leider habe ich dazu zu wenig Zeit. Wenn ich aber mal wieder Zeit für Restaurantbesuche finde, gibt es immer wieder die Möglichkeit für einen kurzen Schwatz.

Anmeldung für den Landammann-Stammtisch am 24. April auf dem Weingut Fürst in Hornussen unter folgendem Link: www.ag.ch/de/verwaltung/dfr/">https://www.ag.ch/de/verwaltung/dfr/ ueber-uns/anmeldung-landammannstammtisch-hornussen