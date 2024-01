Ich danke dem Gemeinderat dafür, dass er am Neujahrsfeuerwerk festhält. Mit diesem Entscheid kann er kaum etwas falsch machen. Weil ich mich nach den Weihnachtstagen elendiglich langweilte, stellte ich mich an Silvester schon am Nachmittag auf die Rheinbrücke, um einen sicheren ...