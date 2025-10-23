Investitionen von 12,5 Millionen Franken für «Drei Könige»?

Zukunftspläne für ein markantes Gebäude in Rheinfelden

Die Stadt Rheinfelden hat eine Machbarkeitsstudie für ihre Liegenschaft «Drei Könige» erstellen lassen. Favorisiert wird derzeit eine Variante, die den Erhalt des Kerngebäudes und eine Ergänzung durch zwei Neubauten vorsieht. Im Investitionsplan sind dafür 12,5 Millionen Franken eingestellt.

Valentin Zumsteg

Heute beherbergt das ehemalige Gasthaus Drei Könige an der Zürcherstrasse 9 in Rheinfelden ein interkulturelles Begegnungszentrum und einen kantonalen Einschulungs-Vorbereitungskurs. Dort werden Flüchtlingskinder auf die Schweizer Volksschule vorbereitet. Doch diese Nutzung ist temporär. Das Gebäude, das sich im Besitz der Einwohnergemeinde befindet, weist einen hohen Sanierungsbedarf auf. Mittelfristig muss sich die Stadt deswegen entscheiden, was sie mit der Liegenschaft und dem ganzen Areal künftig machen will. Aus diesem Grund ist eine Machbarkeitsstudie erstellt worden, deren Ergebnisse mittlerweile vorliegen.

Wohnungen und «gemeinschaftliche Nutzungen»

«Die Studie zeigt verschiedene Entwicklungs- und Überbauungsvarianten auf. Die favorisierte Variante sieht den Erhalt des Kerngebäudes und eine Ergänzung durch zwei angrenzende Neubauten vor», erklärt Stadtschreiber Roger Erdin auf Anfrage der NFZ. «Dabei müsste die heute geltende Ausnützungsziffer leicht erhöht werden.» Weniger gut bewertet die Stadt die Variante, die einen Erhalt aller bestehender Gebäude auf der Parzelle vorschlägt. Durch den Rückbau bis auf das Kerngebäude und die Realisierung der neuen Baukörper seien zusätzliche Nutzungen auf dem Grundstück möglich, so Erdin: «Denkbar sind altersfreundliche Wohnungsbauten, ergänzt mit Bauten für gemeinschaftliche und flexible Nutzungen.»

Mit einer schnellen Realisierung ist indes nicht zu rechnen. Da die Stadt eine höhere Ausnützungsziffer wünscht, bleibe der Abschluss der laufenden Revision der Nutzungsplanung abzuwarten. Das kann noch ein paar Jahre dauern. Klar ist aber schon jetzt, dass die Sanierung des Kerngebäudes und die Realisierung von zwei Neubauten nicht billig werden: «Die favorisierte Variante sieht einen Investitionsbedarf von rund 12,5 Millionen Franken vor. Diese Summe ist im Investitionsplan der Stadt Rheinfelden eingestellt», erläutert Erdin.

Aus Erbschaft erhalten

Die Stadt hat das geschichtsträchtige Gebäude und das ganze Areal 1968 als Legat erhalten. Elise Spiegelhalder vermachte der Einwohnergemeinde die Immobilie damals mit dem «Wunsch, dass das Hotel Drei Könige als sehr alte Gaststätte der Stadt und der Bevölkerung von Rheinfelden möglichst lange erhalten und weiterbetrieben werden soll.» Aus Sicht der Verantwortlichen der Stadt ist dieser Wunsch aber nicht bindend, sie halten auch einen Teilabbruch für möglich.