Information zur Wärmezukunft

Die Stadt Rheinfelden gestaltet aktiv den Übergang zu einer nachhaltigen, klimafreundlichen und regionalen Energieversorgung. Bereits heute stammt rund die Hälfte der in Rheinfelden genutzten Wärme aus erneuerbaren Quellen. Gemäss ihrem Ziel will die Stadt bis im Jahr 2050 ...

Die Stadt Rheinfelden gestaltet aktiv den Übergang zu einer nachhaltigen, klimafreundlichen und regionalen Energieversorgung. Bereits heute stammt rund die Hälfte der in Rheinfelden genutzten Wärme aus erneuerbaren Quellen. Gemäss ihrem Ziel will die Stadt bis im Jahr 2050 unabhängig sein von fossilen Energieressourcen wie Erdöl und Erdgas. Dafür baut sie die nachhaltige, regionale Wärmeversorgung weiter aus. Als Folge davon wird das Gasnetz auf dem Gemeindegebiet zunehmend unwirtschaftlich und auch deshalb bis 2050 schrittweise stillgelegt (die NFZ berichtete).

Die Stadt lädt gemeinsam mit AEW und IWB zu einer weiteren Informationsveranstaltung im Rahmen des Projekts «Wärmezukunft». Im Fokus steht der Heizungsersatz mit erneuerbaren Heizlösungen. Diese Information richtet sich in erster Linie an Eigentümerschaften von Immobilien mit fossilen Heizsystemen, insbesondere mit Gasanschluss. Im Fokus steht der Heizungsersatz. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 22. Oktober 2025, von 19 bis 21 Uhr, in der Kurbrunnenanlage in Rheinfelden statt. Die Stadt bittet aus organisatorischen Gründen um eine Anmeldung. Im Zentrum des Abends stehen kurze Vorträge zu erneuerbaren Heizlösungen, ergänzt mit konkreten Praxisbeispielen. Im Anschluss können sich die Teilnehmenden an Infotischen vertieft informieren und ihre Fragen direkt an Fachpersonen richten. (mgt/nfz)

Alle Informationen zum Projekt Wärmezukunft Rheinfelden und alle Informationen zu möglichen Heizsystemen an allen Standorten in Rheinfelden sind im Internet aufgeschaltet: www.rheinfelden.ch/waermezukunft