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«In jedem Fall eine grosse Herausforderung»

  24.05.2026 Fricktal
Fürs Hallenbad wird eine regionale Finanzierung angestrebt. Foto: Archiv sir
Fürs Hallenbad wird eine regionale Finanzierung angestrebt. Foto: Archiv sir

Gemeindeammann Daniel Suter zum Stand bei Fricks Grossprojekten

Am Montag präsentierte der Gemeinderat die Ziele für die laufende Amtsperiode (vgl. NFZ vom 19. Mai). Aufhorchen liessen dabei die Aussagen zu Hallenbad und Mehrzweckhalle. Die NFZ fragte beim Gemeindeammann ...

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