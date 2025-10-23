Am Sonntag, 26. Oktober, 18 Uhr, wird in der reformierten Kirche ein «anderer Gottesdienst» geboten. «Die Nacht, in der das Fürchten wohnt, hat auch die Sterne und den Mond», schrieb die Dichterin Mascha Kaléko einst. Jetzt, in der dunklen Jahreszeit, ist die Sehnsucht nach Licht gross. Die Dunkelheit schlägt uns mitunter aufs Gemüt. Aber es gibt Lichtblicke, Zeichen der Hoffnung. Die finden wir nicht allein am hellen Tag. Die finden wir auch – und gerade – in der Dunkelheit. Denn in der Nacht leuchten die Sterne. «Herzlich willkommen zu diesem meditativen Abendgottesdienst, der musikalisch gestaltet wird durch Václav Hrˇebec auf der Gitarre», heisst es in einer Mitteilung. (mgt)