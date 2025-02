Im Jahr vor dem grossen Jubiläum

GV Natur- und Vogelschutzverein Möhlin

Co-Präsident Markus Kasper konnte rund 50 Mitglieder und Gäste im christkatholischen Kirchgemeindehaus zur 99. ordentlichen Generalversammlung begrüssen. Sein mit Bildern geschmückter Jahresrückblick zeigte, was alles getan worden ist. Es wurde viel Arbeit in den verschiedenen Reservaten und in der Storchenstation geleistet. Die Vorbereitungen für das 100-Jahr-Jubiläum von nächstem Jahr haben bereits begonnen. Vorgesehen ist ein tolles und abwechslungsreiches Programm, unter anderem mit einem Jubiläums-Anlass am Samstag, 25. April 2026.

Insektensterben stimmt nachdenklich

Im zweiten Teil des Abends führte Referent Stefan Greif, Projektleiter A rtenförderung bei «Birdlife» Schweiz, durch das Thema «Bedrohte Insektenvielfalt und Biodiversitätsförderung». Die vielen Informationen und Bilder zum Insektensterben stimmten alle sehr nachdenklich. Eigentlich sind die Probleme und mögliche Lösungen bekannt, aber es wird zu wenig dagegen unternommen. Immerhin ist der NVM mit seinen Massnahmen auf dem richtigen Weg. (mgt)