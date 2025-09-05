Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ich wähle Kontinuität, ich wähle Lukas Fässler

  05.09.2025 Leserbriefe

Liebe Wählerinnen und Wähler
In den letzten Jahren hat uns Lukas Fässler immer wieder bewiesen, dass er der richtige Mann an der richtigen Stelle ist. Lukas meistert nicht nur die Finanzen der Gemeinde hervorragend, er ist in Möhlin verankert und setzt sich ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote