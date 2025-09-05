Ich wähle Kontinuität, ich wähle Lukas Fässler

Liebe Wählerinnen und Wähler In den letzten Jahren hat uns Lukas Fässler immer wieder bewiesen, dass er der richtige Mann an der richtigen Stelle ist. Lukas meistert nicht nur die Finanzen der Gemeinde hervorragend, er ist in Möhlin verankert und setzt sich ...

Liebe Wählerinnen und Wähler

In den letzten Jahren hat uns Lukas Fässler immer wieder bewiesen, dass er der richtige Mann an der richtigen Stelle ist. Lukas meistert nicht nur die Finanzen der Gemeinde hervorragend, er ist in Möhlin verankert und setzt sich zielstrebig und beharrlich für unsere Gemeinde ein. Ich schätze seine sachliche, souveräne und loyale Art. Ich wünsche mir einen bodenständigen Gemeinderat, der die Wünsche und Ansichten aller Bürgerinnen und Bürger versteht und vertritt. Ich bin überzeugt, dass Lukas Fässler diesen Anforderungen genüge trägt und seine Pflichten als Gemeinderat und Vizeammann auch für eine weitere Amtsperiode ernsthaft und erfolgreich erfüllt. Deshalb gebe ich am 28.9.2025 meine Stimme aus Überzeugung Lukas Fässler.

STEPHAN MAHRER, MÖHLIN