So jung er ist, hat der 20-jährige Tennisprofi Jérôme Kym schon viele Hochs und Tiefs erlebt. Nach einem Fehltritt bei einem Spiel im Juli musste er sich einer Knieoperation unterziehen. Jetzt ist er in der Rehabilitationsphase und schaut mit viel Zuversicht in die Zukunft.

...