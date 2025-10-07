Hilfsgütersammlung für Rumänien

Viele Freiwillige halfen beim Auf bau, beim Sortieren der Spenden, im Bistro und beim Verladen. Schon am Vormittag herrschte reger Betrieb ...

Vor kurzem führte der Verein «Dienende Hände 0187» aus Schwaderloch erneut eine Hilfsgütersammlung in Rheinfelden durch.

Vor kurzem führte der Verein «Dienende Hände 0187» aus Schwaderloch erneut eine Hilfsgütersammlung in Rheinfelden durch.

Viele Freiwillige halfen beim Auf bau, beim Sortieren der Spenden, im Bistro und beim Verladen. Schon am Vormittag herrschte reger Betrieb – am Ende wurden über sechs Tonnen Hilfsgüter sorgfältig geprüft, verpackt und für den Weitertransport bereitgestellt. Das kleine Bistro neben der Sammelstelle lud mit Kaffee und Kuchen zum Verweilen ein und wurde zum beliebten Treffpunkt für Besucher und Helfer. Am Verkaufsstand von «Dienende Hände» fanden handgefertigte Körbe, Stricksachen und Honig aus Rumänien grossen Anklang; der gesamte Erlös unterstützt die Hauskrankenpf lege im rumänischen Cristian. (mgt/nfz)