Hilfsgütersammlung für Bedürftige in Rumänien

Auch dieses Jahr führt die Freie evangelische Gemeinde Rheinfelden eine Hilfsgütersammlung durch. Die Sammlung findet bei jedem Wetter am Samstag, 20. September, von 9 bis 14 Uhr, am Erlenweg 4 statt. «Wir sammeln Damen- Herren- und Kinderkleider, Schuhe, Spiel- und Schulsachen, ...

Auch dieses Jahr führt die Freie evangelische Gemeinde Rheinfelden eine Hilfsgütersammlung durch. Die Sammlung findet bei jedem Wetter am Samstag, 20. September, von 9 bis 14 Uhr, am Erlenweg 4 statt. «Wir sammeln Damen- Herren- und Kinderkleider, Schuhe, Spiel- und Schulsachen, Stoff, Hausrat wie Bettzeug, Vorhänge, Handtücher, usw.», heisst es in einer Medienmitteilung. Die Hilfsgüter werden in Container von GAIN (internationales humanitäres Hilfs-Netzwerk) verpackt und anschliessend zu den regionalen Verteilzentren im Osten gebracht. Der Verein «Dienende Hände» wird auch wieder anwesend sein und Delikatessen und Flechtwaren aus Rumänien verkaufen, wobei der Erlös vollumfänglich nach Rumänien weitergeleitet wird. Im Bistro kann man sich während der Sammlung mit Kaffee und Kuchen verpflegen. (mgt)