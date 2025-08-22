Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Hilfsgütersammlung für Bedürftige in Rumänien

  22.08.2025 Rheinfelden

Auch dieses Jahr führt die Freie evangelische Gemeinde Rheinfelden eine Hilfsgütersammlung durch. Die Sammlung findet bei jedem Wetter am Samstag, 20. September, von 9 bis 14 Uhr, am Erlenweg 4 statt. «Wir sammeln Damen- Herren- und Kinderkleider, Schuhe, Spiel- und Schulsachen, ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote