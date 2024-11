Die Balladen Neapels gehören zum Schönsten, was die Menschheit an Melodien hervorgebracht hat. In ihnen bringen die Neapolitaner mit Humor und Leidenschaft das Alltagsleben in unverwechselbarer Weise zum Ausdruck. Nelly Patty mit ihrer lyrischen Stimme und das renommierte Cello-Duo ...