Herbstwanderung von Insieme Rheinfelden

Bei regnerischem Wetter machte sich die Wandergruppe von Insieme Rheinfelden Ende September auf zur alljährlichen Herbstwanderung. Weil es zu nass war, um im Wald Würste zu braten, wurde die Route etwas geändert. Sie führte vom Bahnhof Möhlin über die Saline Riburg zum Rhein via Beuggenboden zum Kraftwerk Ryburg/Schwörstadt und danach direkt ins Restaurant zum Mittagessen.

Feuchter Herbstwald

Bei bester Laune genossen alle den feuchten Herbstwald, bestaunten die vielen Pilze am Wegesrand und die schöne Aussicht zum Schloss Beuggen. Es wurde geplaudert, gelacht und die Zeit vergessen. Als alle das Kraftwerk Ryburg erreichten, hätte man schon am Mittagstisch sitzen müssen. Kurzerhand war das Begleittaxi, das nie fehlt, vor Ort, hat alle nacheinander eingeladen und zum «Schiff» Möhlin gefahren. Dort wurde ein feines Essen serviert. Der krönende Abschluss der Wanderung war ein herrlicher Sonnenschein auf der Heimfahrt. (mgt)