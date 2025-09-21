«Hello, Dolly!» kommt ins Fricktal

Der Rheinfelder Bahnhofsaal steht, wegen der geplanten Komplettsanierung, für die nächsten Jahre nicht zur Verfügung. Kein Grund für die Fricktaler Bühne, eine Pause einzulegen, ganz im Gegenteil. Im Herbst 2026 wird im Kurbrunnensaal das Musical «Hello, Dolly!» aufgeführt.

Marcel Hauri

Ende November 2024 ging im Rheinfelder Bahnhofsaal bei der Operette Gräfin Mariza der Vorhang zum letzten Mal zu und für viele lang jährige Ensemblemitglieder war der letzte Applaus auch ein ziemlich emotionaler. Wiederum rund 5000 Besucherinnen und Besucher waren von den Aufführungen begeistert. Während über 50 Jahren hat die Fricktaler Bühne im Bahnhofsaal über 20 Operetten aufgeführt. Ob und wie es bis zur Eröffnung des in ein paar Jahren neu sanierten Bahnhofsaals weitergeht, hat sich nun geklärt. Der Stiftungsrat der Fricktaler Bühne und die Intendantin Jeanne-Pascale Künzli haben gemeinsam entschieden, für diese Zeit in Rheinfelden zu bleiben und in den Musiksaal der Kurbrunnenanlage auszuweichen. Aufgeführt wird das Musical «Hello, Dolly!» des amerikanischen Komponisten Gerald «Jerry» Hermann. Da passt doch der erste Satz im Titelsong zu Hello Dolly von Louis Armstrong perfekt dazu: «Hello, Dolly, Well, hello, Dolly It’s so nice to have you back where you belong (es ist schön, dass du wieder da bist, wo du hingehörst).

Ein fröhliches Stück mit einem Feuerwerk an Melodien

Freunde des Musicals und der Fricktaler Bühne dürfen sich vom 10. Oktober bis 28. November 2026 auf eine höchst anspruchsvolle und beschwingte Produktion freuen. Das Organisationskomitee hat schon mehrfach getagt und steckt mitten in den Vorbereitungen. Es wird einiges neu sein, im modernen, aber etwas kleineren Musiksaal der Kurbrunnenanlage. Da er über weniger Plätze verfügt, wird es statt wie bisher 17 neu 20 Aufführungen geben. Jeanne-Pascale Künzli und Christoph von Büren können den Startschuss im März 2026 kaum erwarten. Die Frage, ob ein Musical denn überhaupt zur Fricktaler Bühne passt, beantwortet Jeanne-Pascale Künzli mit einem klaren Ja: «Solange es sich nicht um ein Musical wie Cats mit viel Tanz und geschulten Musicaldarstellerinnen und -darstellern handelt, sehe ich da keine Probleme. Bei ‹Hello, Dolly!› hat es auch viele klassische Elemente im Stück. Ausserdem ist es ein fröhliches Stück mit einem Feuerwerk von Melodien.»

Theaterbestuhlung wird eingebaut

Natürlich braucht es auch wieder viel Unterstützung von Seiten der Sponsoren, denn «Hello, Dolly!» ist ein Stück mit hohen Kosten für die Aufführungsrechte. «Nicht zuletzt deswegen, sondern auch weil die Fricktaler Bühne in der Region Rheinfelden tief verankert ist, hat man, auch ohne Bahnhofsaal, am Standort Rheinfelden festgehalten», erklärt Jeanne-Pascale Künzli. Ein grosser Teil der helfenden Hände hinter den Kulissen ist in der Region Rheinfelden zu Hause und ohne sie würde ein solcher Brocken nicht zu stemmen sein. Auch die Unterstützung des städtischen Werkhofs ist von grosser Bedeutung. Christoph von Büren ergänzt: «Wir werden unsere besondere Theaterbestuhlung vom Bahnhofsaal in den Kurbrunnen mitnehmen und sie dort einbauen. Dies wird zwar eine grosse Herausforderung, aber dafür sitzen die Zuschauer während der Aufführung komfortabel und haben mit den aufsteigenden Sitzreihen eine ausgezeichnete Sicht auf die Bühne.»

Da diese Bühne etwas kleiner ist als im Bahnhofsaal, wird auch die Regisseurin Anette Leistenschneider, welche bereits für die Gräfin Mariza verantwortlich zeichnete, gefordert, um die Solisten und den Chor perfekt in Szene zu setzen. Dies gilt auch für den Bühnenbauer Dave Leuthold.

Ob sich dennoch die Geschichte der unternehmungslustigen Heiratsvermittlerin Dolly Levi, die sich unerwartet in den reichen, aber mürrischen Kaufmann Horace Vandergelder verliebt, auch auf der Bühne in Rheinfelden wiederholt, wird sich erst noch weisen müssen.

«Hello, Dolly!» (Musical) wird vom 10. Oktober bis 28. November 2026 im Musiksaal des Rheinfelder Kurbrunnens gespielt. Gutscheinverkauf ab 1. Dezember 2025, Start Vorverkauf ab 1. März 2026.

