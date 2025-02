Am vergangenen Wochenende fand das zweite U13-Handball-Heimturnier in der Lindenboden-Turnhalle in Eiken statt. Die U13 der HSG Eiken erzielte gemischte Ergebnisse. Im ersten Spiel verlor die Mannschaft knapp gegen einen starken Gegner. Dieser entschied das Spiel mit einem Tor Vorsprung für ...