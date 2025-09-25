Immobilien
Heimische Wildpflanzen entdeckt

  25.09.2025 Rheinfelden
Schätze vor der Haustür: Bianca Zogg zeigte den Nutzen von heimischen Wildpflanzen. Foto: zVg
Bei strahlendem Spätsommerwetter machten sich am Samstag zahlreiche Interessierte gemeinsam mit dem Gesundheitsforum und dem Natur- und Vogelschutz Rheinfelden auf den Weg in den Rheinfelder Wald. Ziel war es, die Schätze der Natur unmittelbar vor der Haustüre besser ...

