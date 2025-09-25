Heimische Wildpflanzen entdeckt

Bei strahlendem Spätsommerwetter machten sich am Samstag zahlreiche Interessierte gemeinsam mit dem Gesundheitsforum und dem Natur- und Vogelschutz Rheinfelden auf den Weg in den Rheinfelder Wald. Ziel war es, die Schätze der Natur unmittelbar vor der Haustüre besser ...

Bei strahlendem Spätsommerwetter machten sich am Samstag zahlreiche Interessierte gemeinsam mit dem Gesundheitsforum und dem Natur- und Vogelschutz Rheinfelden auf den Weg in den Rheinfelder Wald. Ziel war es, die Schätze der Natur unmittelbar vor der Haustüre besser kennenzulernen

Ein weiteres Ziel war, Spannendes über Gesundheit erfahren und Genussvolles für den Alltag mitnehmen. Bereits zum zweiten Mal fand diese Kooperation der zwei Rheinfelder Organisationen zu einem verbindenden Thema statt.

Mit viel Herzblut und Fachkompetenz führte Bianca Zogg, zertifizierte Fachberaterin für Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen, die Gruppe durch das grüne Klassenzimmer Wald. Ihre Begeisterung für die heimischen Wildpf lanzen war spürbar und ansteckend. Besonders eingängig vermittelte sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Vorzüge des sogenannten «Triumvirats»: Löwenzahn, Giersch und Brennnessel. Diese drei unscheinbaren, oft als «Unkraut» verkannten Pf lanzen überraschten durch ihre vielfältige Wirkung auf Wohlbefinden, Ernährung und Gesundheit. Auch über den Löwenzahn und seine Heilkräfte erfuhren die Teilnehmenden Erstaunliches – von der Wurzel bis zur Blüte lässt sich die Pflanze in der Küche und für die Hausapotheke nutzen. Die Wanderung durch den Rheinfelder Wald bot dabei nicht nur wertvolles Wissen, sondern auch Erholung für Geist und Seele.

Den Abschluss bildete ein liebevoll vorbereiteter Versuchsapéro, bei dem die Gruppe selbstgebackenes Brennnesselbrot und einen feinen Wildpf lanzendip kosten durfte. Diese kulinarische Erfahrung zeigte eindrücklich, wie einfach und schmackhaft sich Wildpflanzen in den Alltag integrieren lassen. Für alle, die das Gelernte gleich zu Hause ausprobieren möchten, gab es zudem Rezepte zum Mitnehmen. «Das Gesundheitsforum und der NVR danken Bianca Zogg herzlich für die engagierte und inspirierende Leitung der Exkursion», heisst es in einer Medienmitteilung. (mgt)