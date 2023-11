Hauptfokus auf neuen Velowegprojekten

Der Verein Pro Velo Fricktal lud zur 2. Mitgliederversammlung ein und bot ein Referat zum Thema «Was bedeutet die Umsetzung des Schweizerischen Veloweggesetzes für den Aargau und fürs Fricktal?»

Die zweite Mitgliederversammlung von Pro Velo Fricktal fand erneut in der Stadtbibliothek Rheinfelden statt. Unter Beteiligung auch von Gästen (z.B. der IG Velo Rheinfelden D) wurde einführend ein Referat von Raffaela Hanauer, Projektleiterin Velopolitik Pro Velo Schweiz angeboten. Sie referierte zum Thema «Was bedeutet die Umsetzung des nationalen Veloweg-Gesetzes für den Kanton Aargau und fürs Fricktal?». Sie erläuterte, was die Kantone durch die Einführung des Gesetzes müssen, und was sie können. Eine angeregte Diskussion folgte. Die Anwesenden waren sich einig: Klare Forderungen von Seiten der Veloverbände und der Basis hilft, die Umsetzung des Veloweggesetzes im Kanton voranzubringen. «Hier sind wir alle gefordert», hielt Raffaela Hanauer fest.

Vorstandsmitglied aus dem oberen Fricktal gesucht

Das Jahresprogramm 2024 des Vereins steht bereits in Grundzügen fest: zwei Fahrkurse für Kinder für sicheres Velofahren Ende April/Anfang Mai in Rheinfelden und Frick sind in Vorbereitung Die Werbung dazu erfolgt Anfang Jahr über Schulen und über Partnerorganisationen. Ebenso ist ein spezieller Velorepariertag im Mai geplant. «Der Hauptfokus liegt aktuell jedoch darauf, uns bei neuen Velowegprojekten und bei Sanierungen/Anpassungen von Velowegen im Fricktal fachlich einzubringen und uns für ein zielgruppengerechtes und sicheres Velonetz stark zu machen, dies im Sinne der Umsetzung des Veloweggesetzes», führte Béa Bieber aus. Gesucht wird noch Verstärkung aus dem oberen Fricktal für den Vorstand. «Wir wünschen uns, anlässlich der nächsten Mitgliederversammlung noch ein weiteres Vorstandsmitglied aus dem oberen Fricktal wählen zu können. Interessierte können sich gerne bei uns melden.» Am kommenden Samstag, 4. November findet in Rheinfelden von 15 bis 17 Uhr vor dem Rathaus Rheinfelden der «Tag des Lichts» statt. Unter der Leitung von Pro Velo Fricktal wird die Beleuchtung am Velo kontrolliert und allenfalls direkt, wenn nötig, repariert oder eine Reparatur-Empfehlung abgegeben. (mgt)