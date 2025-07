Guter Start ins Jubiläumsjahr

Tiefere Zinsen und höhere Kosten bei Raiffeisen Möhlin

Die Raiffeisenbank Möhlin konnte im ersten Semester 2025 ihre Kundenbeziehungen weiter ausbauen. Der Gewinn erreichte 524 000 Franken. Dies sind aufgrund rückläufiger Zinsen und höherer Kosten 24 Prozent weniger als im Vorjahr.

Wie die Raiffeisenbank Möhlin in einer Medienmitteilung informiert, konnte das Ausleihvolumen im ersten Halbjahr um 3,5 Prozent auf 1,071 Milliarden Franken gesteigert werden. Die Kundengelder nahmen im gleichen Zeitraum um 15,5 Millionen zu und betragen per Mitte Jahr 1,041 Milliarden Franken.

Der Erfolg aus dem Kommissionsund Dienstleistungsgeschäft stieg um 11,4 Prozent. Trotz des Wachstums ist die Raiffeisenbank Möhlin äusserst sicher und gehört zu den bestkapitalisierten Raiffeisenbanken der Schweiz. In den ersten sechs Monaten des Jahres konnte das Eigenkapital mit 2,7 Millionen alimentiert werden. Die Gesamtkapitalquote beträgt bei einer regulatorischen Vorgabe von 21 Prozent sehr komfortable 35,6 Prozent und bestätigt somit die hohe Solidität der Bilanz.

Die Leitzinssenkung der Schweizerischen Nationalbank im März drückte hingegen auf den Zinserfolg, welcher um rund 12,7 Prozent abnahm. Der Bruttogewinn der Bank erreichte 3,75 Millionen Franken (im Vorjahr 5,27 Millionen). Da im Jubiläumsjahr auf die Reduktion der Kontoverzinsung verzichtet wurde, um den Kunden weiterhin attraktive Konditionen anzubieten, und wegen höheren Kosten im Zusammenhang mit dem 100-Jahr-Jubiläum sank der Gewinn in den ersten sechs Monaten um 23,7 Prozent.

Für das zweite Halbjahr rechnet die Bank mit weiterem Wachstum. «Die geopolitischen Unsicherheiten bleiben spürbar und die erneute Zinssenkung der SNB im Juni auf ein Zinsniveau von nun 0 Prozent werden den Zinserfolg weiterhin negativ beeinflussen. Wir erwarten ein Resultat im Rahmen des Vorjahres», heisst es weiter in der Information.

Die lokale Bank beschäftigte an ihren beiden Standorten in Möhlin und Rheinfelden 47 Personen, wovon sich drei in Ausbildung zur Bankkauffrau, bzw. zum Bankkaufmann befanden.

Regionaler Jubiläumsfonds

Als stark verwurzelte Bank im Fricktal spricht die Raiffeisenbank Möhlin Gelder aus ihrem Jubiläumsfonds, um unterschiedliche regionale Initiativen finanziell zu unterstützen. Das Ziel ist es, nachhaltige Projekte zu fördern, die das Leben der Gemeinschaft bereichern. Das erste geförderte Projekt konnte im Frühjahr 2025 abgeschlossen werden: In Giebenach steht der Bevölkerung nun ein Ort der Begegnung für alle Generationen zur Verfügung. Weitere Projekte werden unterstützt und sollen in den nächsten Jahren umgesetzt werden. (mgt/nfz)