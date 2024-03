Rentnerinnen und Rentner erhalten in der Schweiz in absehbarer Zeit mehr Geld. Das Schweizer Stimmvolk hat der Initiative zur 13. AHV-Rente am Sonntag mit 58,24 Prozent klar die Zustimmung erteilt. Im Kanton Aargau legten 132 707 Stimmberechtigte ein Ja zur 13. AHV-Rente in die Urne. 119 762 ...