Gute Laune beim SlowUp

Bei meist sonnigem Wetter mit nur kurzen Regenschauern haben am Sonntag gemäss Angaben des Veranstalters rund 51’000 Teilnehmende die Strecke des SlowUp Basel-Dreiland unter die Räder genommen. Auf den drei autofreien Schlaufen zwischen Basel und Rheinfelden mit insgesamt 62 ...

Bei meist sonnigem Wetter mit nur kurzen Regenschauern haben am Sonntag gemäss Angaben des Veranstalters rund 51’000 Teilnehmende die Strecke des SlowUp Basel-Dreiland unter die Räder genommen. Auf den drei autofreien Schlaufen zwischen Basel und Rheinfelden mit insgesamt 62 Kilometern herrschte beste Stimmung. Ein besonderes Highlight war die neue Streckenführung: Die angepasste Route von Riehen durch die Lange Erlen und das Hafenareal bis nach Weil am Rhein hat ihre Feuertaufe mit Bravour bestanden. Auch dieses Jahr war der SlowUp Basel-Dreiland ein unvergessliches Erlebnis für Gross und Klein. In einem Jahr, am Sonntag, 20. September 2026, heisst es wieder «gemeinsam en route: ensemble unterwegs». (mgt/nfz)