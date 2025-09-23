Immobilien
Gute Laune beim SlowUp

  23.09.2025 Rheinfelden
Die alte Rheinbrücke bei Rheinfelden ist der östlichste Übergang des SlowUp Dreiland. Foto: vzu
Bei meist sonnigem Wetter mit nur kurzen Regenschauern haben am Sonntag gemäss Angaben des Veranstalters rund 51’000 Teilnehmende die Strecke des SlowUp Basel-Dreiland unter die Räder genommen. Auf den drei autofreien Schlaufen zwischen Basel und Rheinfelden mit insgesamt 62 ...

