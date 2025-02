Gut geschwommen in Sursee

Kürzlich nahmen einige Mitglieder des Schwimmklubs Fricktal am Internationalen STL Campus Sursee Speedo Cup statt. Roman Strash-nov (2011) war der erfolgreichste Fricktaler und erreichte über 100-Meter-Brust und 200-Meter-Brust den 1. Rang in seiner Kategorie. Über 50-Meter-Brust und 50-Meter-Delfin wurde er Zweiter und über 50-Meter-Crawl Dritter. Nela Hanak (2012) absolvierte 50- und 100-Meter-Brust, 100-Meter-Rücken und 100-Meter-Crawl und erreichte drei neue Bestzeiten. Malin Borel (2012) startete über 100-Meter-Brust, 100-Meter-Rücken, 100-Meter-Crawl, 50-Meter-Delfin, 50 -Meter-Rücken und 50-Meter-Crawl. Sie unterbot ihre bestehende Zeit in vier geschwommen Strecken. Noa Sutter (2010) schwamm 100-Meter-Brust, Rücken und Crawl und zusätzlich 50-Meter-Brust. Er konnte sich jeweils über eine neue Bestzeit freuen. Lena Nikolic (2012) schwamm 50-Meter-Rücken und 50-Meter-Crawl. Lamar Horani (2013) startete über 200-Meter-Crawl, 100-Meter-Rücken, 100-Meter-Crawl und 50-Meter-Delfin, über 100-Meter-Rücken verbesserte sie sich um 14 Sekunden. Debora Mettler (2011) und Xenia Zolliker (2010) schwammen zur Vorbereitung auf 5-Kilometer-Schweizermeisterschaft im Mai die 1500-Meter-Crawl. (mgt)