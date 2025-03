131. Generalversammlung von JardinSuisse Aargau

Am 26. Februar trafen sich die Mitglieder von JardinSuisse Aargau (JSA) zur Generalversammlung in der Mehrzweckhalle 58 in Frick. Stefan Oggenfuss wurde die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Das sonst sonnige Fricktal zeigte sich am ...