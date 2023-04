Grosse Beteiligung und glückliche Gewinner

Viele Fricktaler beteiligten sich am Oster-Rätsel der Neuen Fricktaler Zeitung vom 14. April. Weit über 200 Postkarten und Mails fanden den Weg in die Redaktion. Das richtige Lösungswort lautet: «Fruehlingsspaziergang». Je ein Geref-Gutschein im Wert von 20 Franken geht an Marie Amsler, Densbüren, Christel Hirt, Möhlin, Theres Schärer, Ittenthal, Werner Schlienger, Obermumpf und Sandra Weiss-Schmid, Gipf-Oberfrick. Die NFZ gratuliert den Gewinnern. (nfz)