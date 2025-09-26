Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Glücklich, wer Migräne hat?

  26.09.2025 Kolumne

Simone Rufli

Die Migräne sei ein Produkt der menschlichen Evolution, habe ich vor ein paar Tagen inmitten einer schmerzhaften Episode gelesen. Menschen mit Migräne hätten eine gesteigerte Sinneswahrnehmung und damit wichtige Überlebensvorteile. Bei näherer ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote