Glücklich, wer Migräne hat?

Simone Rufli

Die Migräne sei ein Produkt der menschlichen Evolution, habe ich vor ein paar Tagen inmitten einer schmerzhaften Episode gelesen. Menschen mit Migräne hätten eine gesteigerte Sinneswahrnehmung und damit wichtige Überlebensvorteile. Bei näherer Betrachtung stellte sich dann heraus, dass das für die Zeit galt, als wir in Höhlen hausten und auf die Jagd gingen. Der geschärfte Seh- und Hörsinn habe geholfen, Raubtiere früh genug zu erkennen oder Tiere bei der Jagd aufzuspüren.

Weil Migräne in Urzeiten nützlich bis lebensverlängernd wirkte, hätte sich die Veranlagung dazu über die Zeit gerettet und sei es nicht verwunderlich, dass auch heute noch so viele Menschen davon betroffen sind. Unangenehm weh tut es trotzdem.

Salvador Dalí zum Beispiel soll eines seiner berühmtesten Werke während einer Migräneattacke gemalt haben. Ebenso Vincent Van Gogh. Bei Albert Einstein verwundert mich das nicht, ohne qualvollen Schmerz kommt man doch nicht auf die Relativitätstheorie.

Seit ich um den wissenschaftlich belegten Sinn der Migräne weiss, versuche ich, meinem Leiden unvoreingenommen zu begegnen. Wie ich das hinbekomme, weiss ich noch nicht. Es ist vermutlich aber kontraproduktiv, wenn ich mir darüber den Kopf zerbreche.

Vielleicht ist das aber auch gar nicht nötig. Migräne soll ja mit zunehmendem Alter besser beziehungsweise weniger werden. Ich muss also nur alt genug werden, dann löst sich das Problem von selbst.