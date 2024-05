Erstmals in ihrer noch jungen Karriere gewannen Laura und Lars Emmenegger die Radrennen ihrer Kategorie am gleichen Anlass, und zwar am Rundstreckenrennen in Diessenhofen. Die 16-jährige Laura holte sich den Sieg bei den Frauen U17/19, Lars, der 17-jährige Bahnspezialist, meisterte das ...