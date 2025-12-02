Geschwindigkeitskontrolle in Etzgen

Vom 20. bis 26. November 2025 führte die Polizei Oberes Fricktal in Etzgen, an der Talstrasse, eine Geschwindigkeitskontrolle im Innerortsbereich durch. Insgesamt wurden rund 18 500 Fahrzeuge gemessen. Dabei hielten sich 314 Fahrzeuglenkende nicht an die signalisierte ...

Vom 20. bis 26. November 2025 führte die Polizei Oberes Fricktal in Etzgen, an der Talstrasse, eine Geschwindigkeitskontrolle im Innerortsbereich durch. Insgesamt wurden rund 18 500 Fahrzeuge gemessen. Dabei hielten sich 314 Fahrzeuglenkende nicht an die signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h – das entspricht einem Anteil von rund 1,7 %.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 73 km/h. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergibt sich eine Geschwindigkeitsüberschreitung um 18 km/h. Der betreffende Fahrzeuglenker wird bei der Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg zur Anzeige gebracht. (mgt)