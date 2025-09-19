Geschichten für die Kleinen

Kleine Kinder sind neugierig auf die Welt. Die Gemeindebibliothek Möhlin lädt zu den monatlichen «BuchstartKaffee»- Veranstaltungen mit den Leseanimatorinnen Mireille Zihlmann und Anja Noti und ihren Versen, Fingerspielen, Liedern und Geschichten ein. Nach den Veranstaltungen ...

Kleine Kinder sind neugierig auf die Welt. Die Gemeindebibliothek Möhlin lädt zu den monatlichen «BuchstartKaffee»- Veranstaltungen mit den Leseanimatorinnen Mireille Zihlmann und Anja Noti und ihren Versen, Fingerspielen, Liedern und Geschichten ein. Nach den Veranstaltungen trifft man sich bei Zopf, Sirup und Kaffee. Die nächsten Veranstaltungen finden statt: morgen Samstag, 20. September, 9.30 Uhr bis 10 Uhr, («BuchstartKaffee» mini ab 9 Monaten), Freitag, 26. September, 15 Uhr bis 15.30 Uhr, («Buchstart-Kaffee» ab zirka drei bis fünf Jahren). Die monatlichen Buchstart-Veranstaltungen der Gemeindebibliothek Möhlin richten sich an Kleinkinder und ihre erwachsenen Begleitpersonen. Weitere Infos im Internet oder in der Bibliothek. (mgt)

