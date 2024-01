Geschäfts- und Wohnhaus nach Brand vorerst nicht mehr bewohnbar

In einem Geschäfts- und Wohnhaus in Niederrohrdorf brach am gestrigen Samstagabend ein Feuer aus. Die Feuerwehr konnte die Ausbreitung verhindern und Schlimmeres abwenden. Verletzt wurde niemand, das Gebäude ist jedoch vorerst nicht mehr bewohnbar.

Kurz vor 17.00 Uhr ging die Meldung ein, wonach im obersten Stock an der Oberdorfstrasse 4 ein Brand ausgebrochen sei. In der vorliegenden Liegenschaft sind im Erdgeschoss Geschäfte untergebracht, in den oberen Stockwerken befinden sich mehrere Wohnungen. Die umgehend aufgebotene Feuerwehr Rohrdorf konnte mit Unterstützung der Feuerwehren Fislisbach und Baden Schlimmeres abwenden und den Brand unter Kontrolle bringen. Sämtliche Bewohner wurden im naheliegenden Gemeindehaus in Sicherheit gebracht. Ebenfalls wurde für sie eine Unterbringungsmöglichkeit gesucht. Das Wohn- und Geschäftshaus wurde stark beschädigt und ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zur Brandursache und der Höhe des Sachschadens eingeleitet.