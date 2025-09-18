Immobilien
Genügend Raum für die Tagesstrukturen in Frick

  18.09.2025 Leserbriefe

Die Tagesstrukturen in Frick sind am Ende ihrer Kapazität angelangt, für junge, berufstätige Familien aber ein Segen und für eine attraktive Gemeinde, welche auch in Zukunft weitere Familien ansprechen wird, unverzichtbar. Die Nachfrage ist grösser als das aktuelle ...

