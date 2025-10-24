Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Gemeinsame Freude

  24.10.2025 Rheinfelden
Der Jugendchor begeisterte die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer und zauberte eine wunderschöne Stimmung in die Stadtkirche. Foto: zVg
Der Jugendchor begeisterte die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer und zauberte eine wunderschöne Stimmung in die Stadtkirche. Foto: zVg

Konzert des Jugendchor Jutz

Eine überwältigende Schar Musikbegeisterter fand sich kürzlich in der Stadtkirche Rheinfelden ein. Eingeladen hatte der Verband der christkatholischen Kirchgemeinden im Fricktal zum Konzert «Gemeinsam» des Jugendchors jutz.ch. Mit dem ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote