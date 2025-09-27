Gegen noch mehr Verkehrsbelastungen

Der Raum Frick-Stein-Laufenburg ist wirtschaftlich wie auch bei der Siedlungsentwicklung von kantonaler Bedeutung. Beim Gesamtverkehrskonzept liegt der Fokus auf dem ÖV, dem Fuss- und Veloverkehr, dem klimaverträglich gestalteten Strassenraum sowie der guten Abwicklung des ...

Der Raum Frick-Stein-Laufenburg ist wirtschaftlich wie auch bei der Siedlungsentwicklung von kantonaler Bedeutung. Beim Gesamtverkehrskonzept liegt der Fokus auf dem ÖV, dem Fuss- und Veloverkehr, dem klimaverträglich gestalteten Strassenraum sowie der guten Abwicklung des Güterverkehrs.

Im Perimeter des vom Kanton Aargau in Auftrag gegebenen Gesamtverkehrskonzept (GVK) befinden sich der Entwicklungsschwerpunkt Sisslerfeld wie auch regionale Schwerpunkte in Frick, Laufenburg und Kaisten sowie Wohnschwerpunkte in Stein und in Frick. Der Kanton Aargau erwähnt im Zusammenhang mit dem Gesamtverkehrskonzept zudem die neue Mittelschule in Stein sowie die Herausforderungen beim grenzüberschreitenden Verkehr.

«In Bezug auf die wichtige Abstimmung zwischen Siedlungs- und Verkehrsentwicklung besteht in diesem Raum Handlungsbedarf», wird seitens des Kantons betont. Schon im Januar 2024 hat der Regierungsrat die Dringlichkeit erkannt und zwei Verpf lichtungskredite von je 500 000 Franken bewilligt. Zum einen für die Erarbeitung des Gesamtverkehrskonzepts Raum Frick-Stein-Laufenburg, zum anderen für eine vertiefte Überprüfung eines neuen Rheinübergangs in Sisseln. Insgesamt geht es darum, bei der schon heute intensiven Verkehrsbelastung mit gezielten Massnahmen die Mobilität so zu gestalten, dass sie künftig den wirtschaftlichen Ansprüchen wie auch den Anforderungen hinsichtlich Siedlung und Umwelt gerecht wird.

Vier Ziele

Am 9. September hat das Steuerungsgremium des Gesamtverkehrskonzepts (GVK) Raum Frick-Stein-Laufenburg neben der Lagebeurteilung, der Verabschiedung der Ziele auch mögliche Massnahmen besprochen. Die Ziele betreffen das Mobilitätsverhalten, den die Region sehr prägenden, grenzüberschreitenden Verkehr, die Strassenräume und den Güterverkehr. Beim ersten der vier Ziele geht es um das Mobiliätsverhalten und die Erreichbarkeit. Dazu das Steuergremium: «Die Mobilitätsbedürfnisse in der Region werden möglichst umweltschonend und flächeneffizient erfüllt. Der Anteil der umweltschonenden und flächeneffizienten Verkehrsmittel (ÖV, Fuss- und Veloverkehr) wird vergrössert. Die Erreichbarkeit wird insbesondere für den Wirtschaftsverkehr gewährleistet und die Reisezeiten sind planbar.» Mit dem grenzüberschreitenden Verkehr befasst sich das zweite Ziel. Hierzu heisst es: «Das Verkehrssystem ermöglicht eine effiziente Nutzung der Infrastruktur und berücksichtigt die Bedürfnisse der grenzüberschreitenden Mobilität.» Die klimaverträgliche Gestaltung der Strassen im Siedlungsraum wird im dritten Ziel formuliert. Hierzu wird unter anderem auch auf die Gewährleistung der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden hingewiesen.

Beim vierten Ziel geht es um den Güterverkehr. Dazu das Steuerungsgremium: «Der Güterverkehr soll der regionalen Wirtschaft dienen und verträglich abgewickelt werden. Wo möglich und zweckmässig findet der Güterverkehr auf der Schiene statt. Der Strassengüterverkehr wird auf das übergeordnete Netz gelenkt.»

Erste Diskussion zu Massnahmeansätzen

Wie es in der kantonalen Mitteilung weiter heisst, sind die Diskussionen für die vorgesehenen Massnahmen nun gestartet worden. Erwähnt wird zudem: «Die Prüfung aller Massnahmen erfolgt grundsätzlich ergebnisoffen. Wenn aus früheren Untersuchungen bereits ein negatives oder eher negatives Prüfungsergebnis vorliegt, wird es nochmals unter den Zielen GVK geprüft und aktualisiert. Die Diskussion zu den Massnahmenansätzen wird in der nächsten Sitzung des Steuerungsgremiums im November 2025 fortgesetzt.» (sh/mgt)