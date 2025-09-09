Gegen die eigenen Interessen

Eigenmietwert: Stimmt die Mehrheit hier tatsächlich gegen ihre eigenen Interessen? Die Abschaffung des Eigenmietwerts führt zu 2 Milliarden Franken Steuerausfällen. Dies in einer Zeit, wo beispiellos hoher Spardruck herrscht, sogar der Giftnotruf 145, der jährlich Leben ...

Eigenmietwert: Stimmt die Mehrheit hier tatsächlich gegen ihre eigenen Interessen? Die Abschaffung des Eigenmietwerts führt zu 2 Milliarden Franken Steuerausfällen. Dies in einer Zeit, wo beispiellos hoher Spardruck herrscht, sogar der Giftnotruf 145, der jährlich Leben rettet, muss womöglich wegen fehlender Finanzierung eingestellt werden. Profitieren würden vor allem Vermögende, welche ihre Hypothek bereits abbezahlt haben. Die Preise für Liegenschaften würden noch mehr steigen (plus 13% gemäss einer UBS-Studie) und ein Eigenheim wäre für noch weniger Menschen erschwinglich. Nach Schätzungen dürfte die Abschaffung des Eigenmietwerts zu durchschnittlich 500 Franken mehr Steuern pro Person führen, um die Lücke wieder zu schliessen. Für die grosse Mehrheit der Bevölkerung wäre die Abschaffung des Eigenmietwerts deshalb ein Eigengoal.

KASPAR BÜRGI, RHEINFELDEN