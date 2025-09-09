Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Gegen die eigenen Interessen

  09.09.2025 Leserbriefe

Eigenmietwert: Stimmt die Mehrheit hier tatsächlich gegen ihre eigenen Interessen? Die Abschaffung des Eigenmietwerts führt zu 2 Milliarden Franken Steuerausfällen. Dies in einer Zeit, wo beispiellos hoher Spardruck herrscht, sogar der Giftnotruf 145, der jährlich Leben ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote