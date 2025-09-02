Gefahrenzone Fussgängerstreifen

Vorweg, die Fahrerflucht in Frick nach einer leichten Kollision auf dem Fussgängerstreifen mit einem Scooter-Fahrer ist ein «No-Go!». Trotzdem darf in diesem Zusammenhang wieder einmal die Frage gestellt werden, ist all den Benutzern, welche den Vortritt auf dem ...

Vorweg, die Fahrerflucht in Frick nach einer leichten Kollision auf dem Fussgängerstreifen mit einem Scooter-Fahrer ist ein «No-Go!». Trotzdem darf in diesem Zusammenhang wieder einmal die Frage gestellt werden, ist all den Benutzern, welche den Vortritt auf dem Fussgängerstreifen erzwingen, bewusst, wie gefährlich dies ist?

Ich hatte jahrelang am Arbeitsplatz das Blickfeld auf einen stark frequentierten Fussgängerstreifen. Es ist oft haarsträubend, wie nonchalant dieser benutzt wird, ohne Blick nach links oder rechts, mit Kopfhörern, kurz vor einem herannahenden Fahrzeug (Bremsweg?), oder beim Eindunkeln mit schwarzer Kleidung. Extrem sind eben auch die Scooter-Fahrer, welche ohne jegliches Anzeichen, oft sogar zu zweit, diese Übergänge in grossem Tempo überqueren. Bei diesen Verhaltensmustern wird jeder Fussgängerstreifen zu einem Gefahrenherd und leider wird immer der Autofahrer beschuldigt. Beim Fall in Frick stellt sich die Frage, weshalb fährt ein 12-Jähriger einen Scooter, welcher ab 14 Jahren zugelassen ist? Hat er den Scooter über den Fussgängerstreifen geschoben oder ist er einfach «drübergeblocht»? Weshalb macht die Polizei in diesem Bereich keine Kontrollen?

Einen der grössten Fehler in diesem Zusammenhang hat die Politik gemacht, als man auf das Handzeichen bei Strassenüberquerungen verzichtet hat. Eigentlich müsste dies rückgängig gemacht werden, zirka 90 Prozent der Unfälle auf Fussgängerstreifen könnten damit verhindert werden!

MARKUS KUNZ, FRICK