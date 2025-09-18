FÜÜRWEHRVEREIN HORNUSSEN IM GRIMSELGEBIET

Die Grimselstaumauer mit der aktuellen imposanten Baustelle sowie die Eindrücke vom Untergrund mit den ganzen Kraftwerksanlagen und den geologischen Schätzen beeindruckten die Ausflügler vom Füürwehrverein Hornussen. Nach einem feinen Mittagessen in Innertkirchen ging es ...

Die Grimselstaumauer mit der aktuellen imposanten Baustelle sowie die Eindrücke vom Untergrund mit den ganzen Kraftwerksanlagen und den geologischen Schätzen beeindruckten die Ausflügler vom Füürwehrverein Hornussen. Nach einem feinen Mittagessen in Innertkirchen ging es weiter auf einen Fussmarsch durch die Aareschlucht. Nach der Wanderung durch den Namensgeber unseres Kantons genossen die Wanderer noch ein Getränk, bevor es auf den Heimweg ging. Präsident Pius Herzog bedankte sich beim Reiseorganisator Christian Märke für die super und erlebnisreiche Vereinsreise 2025. (mgt)