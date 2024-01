Frick: Nach Kollision mit Mofalenkerin weitergefahren

Am Freitagmorgen kam es auf der Schulstrasse in Frick zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Mofa. Der unbekannte Autolenker verliess die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Mofalenkerin wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei ereignete sich der Unfall am 19. Januar um 8:20 Uhr. Eine von Gipf-Oberfrick herkommende Mofalenkerin fuhr in Richtung Frick Zentrum, als sie vor dem Fussgängerstreifen Höhe Geissgasse aufgrund einer Person, die den Fussgängerstreifen überqueren wollte, zum Stillstand abbremste. Der nachfolgende Personenwagen fuhr in das Mofa, woraufhin die Mofalenkerin zu Fall kam. Der unbekannte männliche Lenker des Personenwagens fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Mofalenkerin wurde beim Sturz leicht verletzt. Es entstand Sachschaden am Mofa. Beim beteiligten Fahrzeug dürfte es sich um einen dunklen Personenwagen, Typ Kombi mit fünf Türen, handeln.

Die Polizei bittet Personen, welche Angaben zum Unfall oder zum beteiligten Fahrzeug machen können, sich beim Stützpunkt Frick zu melden (062 871 13 33 / stuetzpunkt.frick@kapo.ag.ch). (mgt/nfz)