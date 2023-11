Frick: Mutmassliche Velodiebe verhaftet

In der Nacht auf Freitag kontrollierte eine Patrouille des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit zwei Fahrradlenker in Frick. Dabei stellte sich heraus, dass die beiden Velos gestohlen waren.

Um 00.45 Uhr führte eine Patrouille des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit eine Kontrolle in Frick durch. Zwei Fahrradlenker fielen dabei verdächtig auf. Die beiden konnten sich vor Ort nicht ausweisen und das Kontrollschild eines der E-Bikes passte nicht zum Lenker. Mit Unterstützung der Kantonspolizei Aargau wurden die beiden Männer genauer kontrolliert. Auch wurde am Wohnort des E-Bike-Halters vorgesprochen. Dabei stellte sich heraus, dass beide Velos in der Nacht ab dem Hausplatz entwendet worden waren. Anhand weiterer Massnahmen stellte sich heraus, dass es sich bei den beiden Angehaltenen um einen 23- jährigen und einen 24- jährigen Marokkaner handelte. Zwecks weiterer Abklärungen wurden die mutmasslichen Diebe vorläufig festgenommen. Die Kantonspolizei Aargau nahm die Ermittlungen auf.