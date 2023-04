Frick: Mutmassliche Diebe festgenommen

Die Vorfälle wurden am 15. April, kurz vor halb 9 Uhr, am Bahnhof Frick gemeldet. Drei Personen dürften eine Frau bedrängt und versucht haben, sie zu bestehlen. Dies gelang nicht. Kurze Zeit später wurde einer 46-jährigen Passantin das Mobiltelefon aus der Jackentasche entwendet. Diese bemerkte den Diebstahl, verfolgte die tatverdächtigen Personen und stellte sie zur Rede. Das Mobiltelefon wurde daraufhin an die Geschädigte herausgegeben und die Personen entfernten sich vom Tatort

Nach kurzer Fahndung konnten die drei mutmasslichen Diebe durch die Kantonspolizei Aargau angehalten werden. Es handelt sich dabei um zwei 15-jährige Algerier und einen 16-jährigen Libyer. Alle angehaltenen Personen wurden inhaftiert. (mgt)