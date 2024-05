Am 12. Mai wurden unter dem Thema «Freunde und Familie» Jamie Arn, Jonas Honegger, Angelina Frieden, Alexia Fellmann, Emely Schmid und Nathalie Schorr von Pfarrer Norbert Plumhof in der reformierten Kirche in Laufenburg konfirmiert. Bei schönem Wetter genossen die Besucher und die ...