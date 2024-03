Freude über Ja zur Repol

Der Grosse Rat hat den Zusammenschluss von Kantons- und Regionalpolizei abgelehnt und sich damit für die Beibehaltung des heutigen dualen Systems ausgesprochen. Die Erleichterung bei der Aargauer Repol-Konferenz, mit dem Fricker Daniel Suter an der Spitze, ist gross.

Susanne Hörth

Der Kanton Aargau verfügt seit 2007 über ein duales Polizeisystem mit Kantonspolizei und den Regionalpolizeien, zu letzterer gehören auch die Regionalpolizei Oberes Fricktal und die Regionalpolizei Unteres Fricktal. Wäre es nach dem Regierungsrat gegangen, so hätte aufgrund «der nicht mehr gegebenen Zukunftsfähigkeit des dualen Systems» der Weg in Richtung Einheitspolizei eingeschlagen werden müssen. Das sorgte in den vergangenen Monaten für viele Diskussionen. Insbesondere auch deshalb, weil den Regionalpolizeien mehrfach offiziell gute Zeugnisse ausgestellt wurden, was sich laut Befragung auch bei der Bevölkerung in einem hohen Sicherheitsempfinden äussert.

Wie sehr das Thema bewegt, zeigte sich am Dienstag im Grossen Rat. Mehrere Stunden dauerte die Debatte über den Planungsbericht

zur Weiterentwicklung der Polizeiorganisation und Polizeibestände. Der Vorschlag des Regierungsrates, vom dualen System zur Einheitspolizei zu wechseln, sorgte auch innerhalb der Parteien für unterschiedliche Meinungen. Einfachere Strukturen, weniger Schnittstellen und besser gewappnet bei Cyberund Strukturkriminalität lauteten einige der Argumente für eine Einheitspolizei. Dem gegenüber standen die bereits heute gleiche Ausbildung aller Polizistinnen und Polizisten, die gute Verankerung der Regionalpolizeien in den Gemeinden oder auch hohe Kosten und Risiken bei einem Systemwechsel. Schlussendlich folgten 74 Parlamentarierinnen und Parlamentarier dem Minderheitsantrag der Sicherheitskommission (SIK) für die Beibehaltung des heutigen, dualen Systems mit Optimierungen. Für eine Einheitspolizei sprachen sich 61 Grossrätinnen und Grossräte aus. Somit bleibt es beim bisherigen dualen System.

Grosse Erleichterung

Mit Genugtuung reagierten kurz nach Bekanntgabe des Resultates die Gemeindeammänner-Vereinigung (GAV) sowie die Konferenz der Regionalpolizeien des Kantons Aargau in einer gemeinsamen Stellungnahme. Beide Organisationen hatten sich bereits im vergangenen Herbst vehement gegen einen Systemwechsel ausgesprochen. Damals hatte der Regierungsrat, bislang Befürworter des dualen Systems, in einer Kehrtwende eine Einheitspolizei in den Fokus gerückt. GAV und Repol-Konferenz betonen, dass sie sich einer Optimierung, wie sie von der SIK verlangt wird, nicht verschliessen, sondern vielmehr Hand dafür bieten würden. Am Dienstag hat der Grosse Rat diesbezüglich auch den Leitsatz 1 gutgeheissen, der eine solche Optimierung beinhaltet. Zu den Verbesserungsvorschlägen gehören etwa die Beschleunigung von Fall-

übergaben zwischen Kantons- und Regionalpolizeien oder mehr Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit zwischen den beiden Polizeiorganisationen. Hierzu betont Daniel Suter gegenüber der NFZ, wie wichtig es nun sei, zusammen zu sitzen und Lösungen zu erarbeiten. Der Fricker Gemeindeammann präsidiert die Repol-Konferenz.

Er hat am Dienstag die Debatte im Grossen Rat von der Zuschauertribüne aus verfolgt. «Ja, die Erleichterung ist sehr gross», sagt er. Erleichtert auch deshalb, weil nun die Unsicherheiten der vergangenen Monate vom Tisch sind. Die Diskussionen über eine mögliche Einheitspolizei sorgten bei zahlreichen Mitarbeitenden von Regionalpolizeien für eine Belastung. «Es war Balsam, so viele zustimmende Voten zu hören», nimmt Daniel Suter Bezug auf die Reden der Grossrätinnen und Grossräte, die sich für die Beibehaltung von Regionalpolizeien eingesetzt hatten. Dass so intensiv debattiert würde, hätte er nicht erwartet. Gleichwohl zeige es auch, wie sehr sich die Grossratsmitglieder in diesem, für die Regionen wichtigen Thema positionieren.

«Ich habe sehr viele Reaktionen erhalten, viele Gratulationen für die geleistete Arbeit der vergangenen Monate.» Hierzu spricht Daniel Suter seinen grossen Dank insbesondere FDP-Grossrätin Jeanine Glarner und Patrick Gosteli, Präsident Gemeindeammänner-Vereinigung Aargau für deren grosses Engagement zugunsten des dualen Systems aus.