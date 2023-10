Es ist die Freude an schöner Musik, die die Musiker von Canny Brass aus sechs Kantonen zusammenbringt. Gegründet wurde die Band 2007. Der bekannte Brass-Band-Dirigent Hans Nigg leitet seit dem letzten Jahr das Ensemble, und hat sich mit seiner ruhigen, sympathischen Art bereits bestens eingeführt. Er hat nicht nur dem Jahreskonzert im Gemeindesaal Buchs zum grossen Erfolg geholfen, sondern auch beim Gemeinschaftskonzert mit der Musikgesellschaft Boswil den Dirigentenstab geschwungen. Seit Mitte August bereitet sich die Canny Brass im Rupperswiler «Aarehuus» auf das diesjährige Jahreskonzert vor. Auf die Zuhörer wartet wie gewohnt ein vielseitiges Programm: Aus der romantischen Opernwelt sind bekannte Werke zu hören. So der stolze Soldatenchor aus «Faust» von Charles Gounod und die Ouvertüre zu Giuseppe Verdis «Nabucco» in der auch der beliebte Gefangenenchor kurz anklingt. Sehr unterhaltsam und bestens arrangiert ist auch Gordon Langfords «Fantasie über britische Seemannslieder». Zur Eröffnung der olympischen Spiele 1988 in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul hat John Williams die Fanfare geschrieben, die im Brass-Band-Sound den olympischen Geist hinüberbringt. Abgerundet wird das Konzert mit drei rassigen Märschen bekannter Komponisten. (mgt)

Das Konzert findet im Gemeindesaal in Buchs am Sonntag, 5. November, um 17 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, Kollekte.