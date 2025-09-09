Für ein starkes Möhlin – Severin Schürch in den Gemeinderat

Als Jugendarbeiterin in der Offenen Jugendarbeit Möhlin kenne ich Severin Schürch seit rund 15 Jahren. In all den Jahren unserer Zusammenarbeit konnte ich stets seine Verlässlichkeit, seinen Teamgeist und seine Bereitschaft, Dinge pragmatisch anzupacken, erleben. In herausfordernden Situationen behält er absolute Ruhe, hört zu, entwickelt konstruktive, tragfähige Lösungen, setzt auf den gemeinsamen Dialog und übernimmt Verantwortung. Als Co-Präsidentin des Familienzentrums Möhlin schätze ich zudem sein starkes Engagement im Bereich Vernetzung. Durch den aktiven und wertvollen Austausch zwischen der Jugendarbeit und dem Familienzentrum konnten wir gemeinsam bereits wertvolle Ressourcen bündeln und im Bereich Kinder, Jugend und Familie gestärkt weiter voranschreiten. Durch Severins langjährige Erfahrung in Vereinsführungen und Geschäftsleitungen sowie Vorstandstätigkeiten in unterschiedlichen sozialen Organisationen bringt er viel Erfahrung in leitender Funktion mit. Severin ist mit seiner bodenständigen, bürgernahen Art sowie durch sein Knowhow und sein grosses Netzwerk in und rund um Möhlin der perfekte Kandidat für den Gemeinderat. Aus diesem Grund wähle ich Severin Schürch in den Gemeinderat Möhlin. Er wird Möhlin weiter zukunftsorientiert stärken, für die Bevölkerung, fürs lokale Gewerbe, für ein Miteinander – davon bin ich überzeugt.



LAILA TOTA, JUGENDARBEITERIN JAM! UND CO-PRÄSIDENTIN FAZ, MÖHLIN