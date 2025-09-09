Immobilien
Für ein starkes Möhlin – Severin Schürch in den Gemeinderat

  09.09.2025 Leserbriefe

Als Jugendarbeiterin in der Offenen Jugendarbeit Möhlin kenne ich Severin Schürch seit rund 15 Jahren. In all den Jahren unserer Zusammenarbeit konnte ich stets seine Verlässlichkeit, seinen Teamgeist und seine Bereitschaft, Dinge pragmatisch anzupacken, erleben. In ...

