An der allerersten Swiss-Footgolf-Pro-Tour-Etappe im Golfpark Oberkirch spielte der Rheinfelder Footgolfspieler Malte Commandeur stark auf. Er holte in einem packenden Play-Off im Doppel zusammen mit Matej Vnad einen tollen 3. Platz und im Einzel in der Kategorie Senioren 45+ krönte er das ...