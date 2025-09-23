Florian Stürchler: 6 Gründe für die GPFK

Er hat ein ausgesprochenes Zahlenflair. Er besitzt die Fähigkeit, Kennzahlen richtig zu interpretieren. Er hat ein hohes Verständnis für ...

Zu den Wahlen in die Rheinfelder Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission.

Er hat ein ausgesprochenes Zahlenflair. Er besitzt die Fähigkeit, Kennzahlen richtig zu interpretieren. Er hat ein hohes Verständnis für Kosten-Nutzen-Verhältnisse. Er hat berufsbedingt vertiefte Erfahrungen in Finanzfragen. Er profitiert von den Erfahrungen in einer Geschäftsleitung. Er ist in Rheinfelden aufgewachsen und mit der Bevölkerung stark verbunden. Daher: wählen Sie Florian Stürchler in die Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission in Rheinfelden.

CHRISTOPH VON BÜREN, RHEINFELDEN