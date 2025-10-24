Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Fest mit Pony-Reiten und Kerzenziehen

  24.10.2025 Rheinfelden

Der Rudolf Steiner-Kindergarten lädt morgen Samstag, 25. Oktober, von 10 bis 17 Uhr, zum Herbstfest ein. Selbst eine Kerze ziehen oder eine Runde auf dem Pony reiten! Das ist, unter anderen Attraktionen, am (Kinder-)Gartenfest möglich. Neben diesen Attraktionen für Kinder gibt es ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote