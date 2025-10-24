Fest mit Pony-Reiten und Kerzenziehen

Der Rudolf Steiner-Kindergarten lädt morgen Samstag, 25. Oktober, von 10 bis 17 Uhr, zum Herbstfest ein. Selbst eine Kerze ziehen oder eine Runde auf dem Pony reiten! Das ist, unter anderen Attraktionen, am (Kinder-)Gartenfest möglich. Neben diesen Attraktionen für Kinder gibt es ...

Der Rudolf Steiner-Kindergarten lädt morgen Samstag, 25. Oktober, von 10 bis 17 Uhr, zum Herbstfest ein. Selbst eine Kerze ziehen oder eine Runde auf dem Pony reiten! Das ist, unter anderen Attraktionen, am (Kinder-)Gartenfest möglich. Neben diesen Attraktionen für Kinder gibt es noch viel mehr zu erleben. Eine feine Kürbissuppe aus der Küche, Kaffee und Kuchen, Spiele, Verkaufsstände, Kindertheater und Informationsmöglichkeiten warten auf die Besucherinnen und Besucher des öffentlichen Herbstfestes des Rudolf Steiner-Kindergarten Rheinfelden. (mgt)