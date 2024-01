Feierliches Sebastianisingen

Die Sebastianibruderschaft Rheinfelden wurde vor 482 Jahren, während der Pestpandemie von 1541, gegründet, um der Bevölkerung und der Stadt Rheinfelden zu helfen. Seit dieser Zeit führt die Bruderschaft ihre Tradition, das Brunnensingen, Jahr für Jahr weiter. Die zwölf Brüder singen jeweils am Heiligabend ein sehr altes Weihnachtslied und an Silvester mit derselben Melodie das Neujahrslied. Das Brunnensingen beginnt am 24. Dezember um 23 Uhr in der Rheinfelder Altstadt beim Brunnen an der Fröschweid (alte Rheinbrücke beim alten Zoll). Am 31. Dezember beginnt das Brunnensingen bereits um 21 Uhr, wiederum beim Brunnen an der Fröschweid. Die Geschäfte und Bewohner der Altstadt sind angehalten, während der Zeit des Brunnensingens die Lichter an und in ihren Häusern und Schaufenstern abzustellen. (nfz)