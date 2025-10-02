Fehler bei der Zustellung

Die Zustellung der NFZ/ Fricktaler Woche vom letzten Donnerstag hat leider nicht überall planmässig funktioniert. Wegen einem Fehler bei der Post wurde ein Sammelbehälter mit den Zeitungen für die Poststelle Laufenburg fälschlicherweise nach Buchs abgeleitet. Wegen einem ...

Die Zustellung der NFZ/ Fricktaler Woche vom letzten Donnerstag hat leider nicht überall planmässig funktioniert. Wegen einem Fehler bei der Post wurde ein Sammelbehälter mit den Zeitungen für die Poststelle Laufenburg fälschlicherweise nach Buchs abgeleitet. Wegen einem weiteren logistischen Fehler auf Seiten der Post erfolgt die Verteilung dann nicht am Freitag, sondern erst am Samstag. Betroffen davon waren die Gemeinden Laufenburg, Rheinsulz, Sulz, Kaisten und Ittenthal. Wir entschuldigen uns für diese Verspätung. (WH)

Verlags- und Redaktionsleitung