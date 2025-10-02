Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Fehler bei der Zustellung

  02.10.2025 Fricktal

Die Zustellung der NFZ/ Fricktaler Woche vom letzten Donnerstag hat leider nicht überall planmässig funktioniert. Wegen einem Fehler bei der Post wurde ein Sammelbehälter mit den Zeitungen für die Poststelle Laufenburg fälschlicherweise nach Buchs abgeleitet. Wegen einem ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote