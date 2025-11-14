Immobilien
FDP Möhlin: «Variable Ressourcenzuteilung unnötig»

  14.11.2025 Möhlin

In ihrer Mitteilung zur kommenden Gemeindeversammlung äusserst sich die FDP Möhlin grundsätzlich positiv zum Verpflichtungskredit bezüglich Verkehrssicherheit. Ebenso begrüsst sie die Erhöhung der Gemeinderats-Pensen. Dennoch äussert die Partei Vorbehalte zum ...

