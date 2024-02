Fasnachtsgottesdienste gehören abgeschafft

Vor nicht zu langer Zeit wurde im evangelischen Kirchgemeindehaus Möhlin von einem Laientheater «Wenn Jesus nach Möhlin käme» aufgeführt. Der Bericht darüber war sehr interessant. Was würde Jesus zu den sogenannten Fasnachtsgottesdiensten sagen, wenn er ins Fricktal käme? Hätte er Gefallen daran? In der Bibel in Mark. 11 und Matth. 21 lesen wir, dass er wütend geworden war, als er in den Tempel kam und die Händler, Krämer und Geldwechsler sah, die dort ihre Geschäfte tätigten. Er verjagte sie und sprach: «Mein Haus soll ein Bethaus sein». Ich denke, so würde Jesus auch jetzt mit den sogenannten Fasnachtsgottesdiensten verfahren. Auch wenn solche Fasnachts(gottes)dienste schon eine lange Tradition haben, sind sie nicht im Geiste Jesu und gehören abgeschafft.

HANS SCHNEIDER, KAISERAUGST